التعليم تتيح رابط التسجيل للترشح لرئيس لجنة ومراقب أول في امتحانات الثانوية العامة

أتاحت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي رابط الترشح للعمل رئيس لجنة ومراقب أول في امتحانات الثانوية العامة، ويمكن الدخول على الرابط التالي لتسجل البيانات.https://thanwya-teach.emis.gov.eg/



وأكدت الوزارة أن تسجيل البيانات يكون باستخدام البريد الموحد، ووفرت الوزارة رابط الحساب المدرسى الموحد للخدمات الإلكترونية لمن يرغب فى إنشاء بريد موحد لتسجيل استمارة المشاركة فى أعمال الامتحانات والترشح لوظيفة رئيس لجنة ومراقب أول بامتحانات الثانوية العامة ، كما أتاحت الوزارة فيديو يوضح كيفية وخطوات التسجيل للعمل كرئيس لجنة ومراقب أول بامتحانات الثانوية العامة.

وأكدت الوزارة أن البدء مبكرا في تسجيل بيانات المعلمين، يأتي في إطار السماح لأكبر عدد ممكن من المرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحانات الثانوية العامة للمشاركة في أعمال للعام الدراسي الحالى وذلك حتى يمكن تكوين قاعدة بيانات للمرشحين لأعمال الامتحانات وعملية التوزيع حرصا على راحة المرشحين.

وأوضحت أن تحديث وتسجيل البيانات يتم متابعته عن طريق المديريات التعليمية أسوة بالعام الماضي ، من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك بعد توفير (اسم مستخدم وكلمة مرور، لكل مديرية على الموقع الإلكتروني للوزارة لمتابعة التسجيل من خلال معرفة العدد المستهدف لكل إدارة تعليمية تابعة للمديرية وأعداد المسجلين منها ، وحث كل من تنطبق عليه شروط الترشح على تحديث وتسجيل بياناتهم، و أن التسجيل لا يقتصر فقط على العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديرية بل تنطبق أيضا على العاملين بالمديرية ما دامت تنطبق عليهم الشروط وذلك أسوة بالعام الماضي، كما شددت الوزارة على أنه سيتم مسألة كل من تنطبق عليه الشروط ولم يقوم بتحديث بياناته على الموقع وطبع استمارة الترشيح وتقديمها في الموعد المحدد