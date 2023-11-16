اختتام تمرين بري في حفر الباطن بمشاركة جيوش السعودية والكويت وقوة سبارتن الأمريكية

انتهت اليوم الخميس مناورات التمرين البري المختلط "رماية الخليج العربي 2023" في نسخته الثانية الذي أجريت فعالياته في ميادين التدريب التكتيكية بالمنطقة الشمالية في حفر الباطن (شمال شرق) المملكة بمشاركة وحدات من القوات البرية السعودية والقوة البرية في الجيش الكويتي بالإضافة إلى قوة "سبارتن" الأمريكية.

وشهد قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير وقائد القوات البرية في القيادة المركزية الأمريكية الليفتنانت جنرال باتريك فرانك وآمر القوة البرية الكويتية اللواء الركن محمد بن عبدالعزيز السويط ختام التمرين الذي هدف إلى تعزيز العلاقات العسكرية والتعاون الدفاعي المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة وتبادل الخبرات والمعرفة العسكرية ورفع مستوى الجاهزية القتالية في بيئة العمليات المشتركة، بحسب بيان رسمي اليوم الخميس.

وأوضح قائد التمرين العميد الركن محمد بن ناصر البدراني، أن التمرين البري المختلط "رماية الخليج العربي 2023" اشتمل على محاضرات وتدريبات عملية وميدانية بهدف توحيد المفاهيم حول التخطيط والتدريب وتنفيذ العمليات البرية المشتركة وصولا إلى تحقيق التجانس والموافقة في الوحدات المشاركة على المستويين العملي والتكتيكي.

وذكر أن القوات المشاركة نفذت فرضيات وتدريبات على التخطيط والتنفيذ والرمايات التكتيكية للوحدات المدرعة والمشاة الآلية والطائرات العمودية وعمليات الحروب غير النظامية وعمليات إخلاء المصابين من ميدان المعركة وتكتيكات القناصة وإزالة العبوات والمواد المتفجرة.