محافظ جنوب سيناء يناقش معوقات تشغيل بعض المحلات بالممشى السياحي بشرم الشيخ

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا مع شاغلي المحلات بممشى شارع السلام بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ ،واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود السوليه، مستشار المحافظ لشئون المحليات، وممثلي الجهاز التنفيذي للمدينة، وعدد كبير من شاغلي المحلات ومديري المديريات المعاونة، للاستماع للنقاط الايجابية والسلبية التي ادت لعدم تشغيل محلات الممشى على الوجه الأمثل وكما هو مخطط له، رغم نجاح العديد من التجارب والنشاطات المختلفة به.

واستمع المحافظ لعدد كبير من المشاكل فيما يخص خدمات الكهرباء، والماء، والغاز لدى بعض الشاغلين، وعدم تشغيل بعض المحلات رغم تأجيرها وسداد قيمتها الإيجارية بصورة منتظمة، مما يؤثر على نجاح الأنشطة الأخرى لكون الممشى وحدة واحدة متكاملة تقدم عدد من النشاطات المختلفة.

وطرح المحافظ والحضور، بعض المقترحات التي من شانها تطوير التشغيل عن طريق الخدمات المقدمة، وبعض التسهيلات، كما جرى الاتفاق على تعيين مسئول من مجلس المدينة، ليكون مشرفًا على خدمات محلات الممشى، وإنشاء عددًا من النشاطات الأخرى الموازية للنشاطات الحالية، بينهم 4 ملاعب خلف المحلات، مع إضافة عدد من مواقف السيارات، ودورات المياه العمومية، إضافة إلى تفعيل مشروع الدراجات، بهدف تشغيل الممشى بكامل طاقاته، وأنشطته المختلفة مع بداية شهر يناير المقبل.





