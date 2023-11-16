بايدن يصف الرئيس الصيني بـ الديكتاتور عقب اجتماعهما في سان فرانسيسكو ويأمل في تعزيز التواصل

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الصيني شي جين بينج بأنه "ديكتاتور"، وذلك عقب اجتماعهما في مزرعة فخمة جنوب سان فرانسيسكو أمس الأربعاء، بعد أيام فقط من الإدلاء بتعليقات قال فيها إنه يرغب في تحسين قنوات الاتصال بينهما وإقامة خط اتصال مباشر.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع شي، "إنه ديكتاتور، بمعنى أنه رجل يدير دولة شيوعية تقوم على نظام حكم مختلف تماما عن نظامنا".

وكان الرئيس الأمريكي وصف نظيره الصيني بأنه ديكتاتور في يونيو الماضي، بعد أن أسقطت الولايات المتحدة منطاد مراقبة، تردد أنه صيني قبل بضعة أشهر. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية آنذاك إن تصريحات بايدن التي أدلى بها في يونيو الماضي "سخيفة وغير مسؤولة".

وكان لقاء أمس في سان فرانسيسكو هو الأول بين بايدن وشي منذ قمة مجموعة العشرين التي عقدت في جزيرة بالي الإندونيسية في نوفمبر 2022.

وقبل وقت قصير من اجتماع أمس مع شي، قال بايدن إنه يرغب في "العودة إلى مسار طبيعي، والتواصل والقدرة على تناول الهاتف والتحدث مع بعضنا البعض عند حدوث أي أزمة".

كان الرئيس الأمريكي قال في وقت سابق إنه تم إحراز "تقدم مهم" خلال الاجتماع الذي طال انتظاره مع الرئيس الصيني، والذي استمر عدة ساعات.

وكتب بايدن، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) "اختتمت للتو يوما من الاجتماعات مع الرئيس شي، واعتقد أنها كانت من أكثر المناقشات البناءة والمثمرة التي أجريناها".

وأضاف بايدن "بنينا على أسس وضعت على مدى الأشهر القليلة الماضية من الدبلوماسية بين بلدينا وحققنا تقدما مهما".

والتقى الرئيسان في مزرعة فخمة جنوب سان فرانسيسكو واستقبلا بعضهما البعض بابتسامات ومصافحة.

واتسمت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بالتوتر الشديد منذ فترة طويلة، جراء فرض عقوبات اقتصادية على بكين ومخاوف الغرب من احتمال قيام الجيش الصيني بغزو تايوان.