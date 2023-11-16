المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن: ينبغي توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية

قالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية بمجلس الأمن، «إجراءات حماس لا تقلل من مسئولية إسرائيل عن حماية المدنيين والأبرياء في غزة، وكل هذا يلخص في هدف عاجل وهو إنقاذ الأرواح البريئة».



وأضافت خلال كلمتها بجلسة مجلس الأمن بشأن «مشروع قرار يتعلق بهدنة إنسانية عاجلة في غزة»، منذ قليل، أن عدد الضحايا المدنيين في هذا النزاع مأساوي وكل روح بريئة تزهق أمرا مروعا، ونحزن على كل من قتل إسرائيليين فلسطينيين رجالا ونساء، فضلا عن إصابة العاملين بالأونروا الذين أصيبوا في إطلاق النار والعاملين بالأمم المتحدة.



وتابعت: «الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد تبادلا لإطلاق النار في المستشفيات حيث يداوى المرضى، بينما هذا القرار يعد خطوة للأمام فإن اعتماد هذا القرار بمفرده لن ينقذ الأرواح، والرئيس بايدن ووزير الخارجية بلينكن عملوا باجتهاد مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليمين من أجل إنقاذ الأرواح والاستجابة لهذه الأزمة».



ولفتت إلى ضرورة النظر للمستقبل، ووضع الأساس لسلام دائم، وطموحات وأصوات الفلسطينيين في قلب إدارة ما بعد الكارثة في غزة، وينبغي أن يكون الحكم بقيادة الفلسطينيين وأن توحد غزة والصفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، وإعادة البناء في القطاع، ولا يستغل كمنصة للإرهاب أو الهجمات العنيفة، ومسار حول حل الدولتين.