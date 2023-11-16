منظمة الصحة العالمية: يجب إجراء تحقيق شفاف بشأن ما يحدث بمستشفيات غزة

قال المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان لندماير، إن هناك عددا من الصحفيين طلبوا زيارة مجمع الشفاء؛ للوقوف على ما يجري هناك لكن طلبهم قوبل بالرفض.

وأضاف خلال مداخلة عبر «زووم»، لقناة «الجزيرة»، مساء الخميس، أنه يتعين توفير ممر آمن لدخول الوقود والأدوية إلى المستشفيات في قطاع غزة، مشددا على ضرورة إجراء تحقيق شفاف وشامل لما يحدث في مستشفيات غزة، وتمكين صحفيين محايدين من الدخول إلى مجمع الشفاء الطبي.

ولفت إلى تفجير قوات الاحتلال لبعض الأجهزة الطبية بحجة البحث عن أشياء متعلقة بحركة حماس، مؤكدا أن التهجم على المستشفى في حد ذاته مُحرم وغير قانوني ولا يمكن تحويل المستشفى لساحة قتال أو معارك.

وذكر أن المنظمة تتابع محاصرة الجيش الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي عن كثب وبكل قلق، مضيفا: «هناك نقص فادح للماء والدواء والطعام والوقود في كل مكان، مدركون ذلك، ودعونا المجتمع الدولي وكل من لديه سلطة أن يضغط لإعادة الكهرباء والماء، ونخشى أن يكون الوقت متأخرا فيما يتعلق بالأطفال الذين يموتون من انعدام الماء والمرضى».

وفجر الأربعاء، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي، في عملية عسكرية وصفها شهود عيان بأنها كانت بمثابة «كابوس»، بينما كان المجمع لا يزال يحتضن مرضى ومصابين ونازحين، إضافة إلى ازدحام ساحته الخارجية بعشرات جثث شهداء الغارات الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة.

ومنذ أيام، يتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه وسائر مستشفيات القطاع، لاستهداف مستمر بالقصف من جانب جيش الاحتلال، بزعم وجود مقر للمقاومين الفلسطينيين، وهو ما تنفيه مرارا حركة حماس والمسئولون الفلسطينيون في قطاع غزة.