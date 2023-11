إسرائيل تقدم نفسها كضحية لأطفالها في الكتب المدرسية



تحاول مؤسسات الاحتلال الإسرائيلي تقديم صورتها "كضحية تحاول الدفاع عن نفسها" دائماً في سرديتها التاريخية، وتلك الصورة تصدرها إسرائيل وتروج لها ضمن ادعاءاتها الكثيرة حول كيفية دخول فلسطين وتأسيس دولة الاحتلال، ولكن ماذا يقول الكيان المحتل لأجياله المتعاقبة في المدارس عن فلسطين وشعبها الأصلي؟.



وصدرت دراسات ومقالات كثيرة في هذا الشأن، لتحليل الخطاب التعليمي الذي تسلكه إسرائيل في المدارس، من خلال الكتب المدرسية الخاصة بها، ومن أبرزها كتاب " Palestine in Israeli School-Books Ideology and Propaganda in Education".



وتقول نوريت الحنان في مقدمة الكتاب: "في إسرائيل، تُكتب الكتب المدرسية للشباب بصفتهم جنود مستقبليين، سوف يتم تجنيدهم للالتحاق بالخدمة العسكرية الإجبارية في سن 18.. والعديد من الكتب المدرسية الإسرائيلية لا تتجاهل الفلسطينيين وتسكت صوتهم فحسب، فإنهم يتلاعبون بالماضي بطريقة تنطوي على استخدام الصور النمطية والتحيز في وصف الفلسطيني، وتخدم القوالب النمطية التحيز وتعزز نزع الشرعية ومن الوسائل الشائعة المستخدمة في المدرسة لنزع الشرعية هي: التجريد من الإنسانية والنبذ والتوصيف السلبي".



- كيف يقدم الإسرائيلي ذاته في الكتاب المدرسي؟



وتقول نوريت، إن تقديم الإسرائيلي ذاته في الكتب المدرسية للأطفال قائم على ما يسمى "لغة تقديم الذات"، ومن أهم مميزات هذا الأسلوب هو العرض والعرض الآخر، أي تمييز ذاتي من خلال تعريف الآخرين، ويقع على الفلسطينيين هذا الدور في الكتب، حيث التصنيف العرقي الذي يفرق بين الإسرائيليين أو اليهود وغير اليهود "العرب"، وهذا التمييز هو أساس الخطاب العنصري، والضروري بالنسبة لهم للحفاظ على هوية يهودية إسرائيلية متميزة.



وبالتالي فإن نظام التعليم الإسرائيلي مصمم بحيث يكون منفصلاً ويحمل الولاء للأيديولوجيات القومية التي تعيد إنتاج التسلسل الهرمي الاجتماعي والقمع على أساس العرق، وغالبًا ما تحتوي المناهج والكتب المدرسية إما على تمثيل عنصري أو استشراقي أو نمطي للفلسطينيين، وتصويرهم وثقافتهم بطريقة سلبية مثل، غير منتجة أو متخلفة أو غير جديرة بالثقة ومثيري للشغب.



ويعبر "التعليم الاستعماري" أيضاً طعن كيف صممت إسرائيل نظام التعليم المنفصل الناطق باللغة العبرية لنزع الجنسية عن الطلاب العرب، وخاصة لنزع الطابع الفلسطيني عنهم، ويعزز المنهج الرواية الصهيونية ويؤكد على الهوية القومية اليهودية، بينما يسكت الرواية الفلسطينية وينكر التاريخ العربي الفلسطيني الأصلي، ليس فقط في دراسة الجغرافيا والتاريخ، ولكن من خلال تهميش اللغة العربية.



وتقدم النصوص المدرسية فلسطين قبل عام 1948 كأرض قاحلة وفارغة مهجورة منذ العصور التوراتية، لتكريس عبارة "أرض بلا شعب" وتنتظر هذه الأرض اليهود ليخلصوها، بينما تمحو التاريخ والثقافة الفلسطينية وتحول الطلاب العرب الفلسطينيين إلى "غائبين حاضرين"، وهذه النصوص "مصممة لـ"تجريد" التلاميذ الفلسطينيين الأصليين من معرفة شعبهم وتاريخهم أو حرمانهم منه، بحسب ما ورد في بحث "Palestinian Erasure and Dehumanization in Introductory Sociology Texts".



كما يرسخ المنهج التعليمي الإسرائيلي فكرة "القليل ضد الكثير"، التي تحيل إلى تصور دائم أن إسرائيل كانت في مواجهة مستمرة ومحاولات للدفاع عن النفس ومحاطة بالأعداء، وفق تحقيق نشر في صحيفة النيويورك تايمز في 14 أغسطس 1999.



- مراحل تطور الكتب المدرسية الإسرائيلية



مرت الكتب المدرسية الإسرائيلية بـ3 مراحل، كانت المرحلة الأولى تحاول محو كل ذكر للفرد الفلسطيني، وتصور الأجداد الإسرائليين على أنهم أشخاص حاولوا تعمير الأراضي الفارغة من السكان، وشق الترع وتنقيتها من الميكروبات، وتأسيس أول ميناء في تل أبيب، وغيرها من الحكايات، وأنهم محاطون بـ"الأعداء وأن انتصارهم على 5 دول عربية في حرب الاستقلال -كما يطلقون عليها- عام 1948 كان بمثابة معجزة قريبة من معجزة "داوود وجالوت".



ويتجلى نهج الكتب المدرسية في ما يلي من كتاب وزارة التعليم لعام 1984 "عن الأعوام من 1939 إلى 1949"، "كانت المواجهة العددية بين طرفي الصراع غير متوازنة بشكل مرعب، بلغ عدد الجالية اليهودية 650 ألف نسمة، ووصل عدد الدول العربية مجتمعة إلى 40 مليوناً، وكانت فرص النجاح مشكوك فيها، وكان على المجتمع اليهودي تجنيد كل مقاتل محتمل للدفاع عن المجتمع".



ويتم تقسيم المراحل كالتالي "الفترة الأولى، من أواخر الخمسينيات إلى منتصف السبعينيات، حيث النظرة الصهيونية الرسمية ساد الماضي، والثانية الفترة الوسيطة، بين منتصف السبعينيات وأواخر التسعينيات، والتي شهدت تعديلاً طفيفًا في النظرة الصهيونية الرسمية، والفترة الثالثة، بين أواخر التسعينيات وأواخر العقد الأول من القرن الـ21، حيث تنوعت الكتب المدرسية، وقدم بعضها النسخة الصهيونية الرسمية، بينما قدم البعض الآخر نسخة نقدية بديلة، بحسب مقال "النكبة في كتب التاريخ المدرسية الإسرائيلية: بين الذاكرة والتاريخ"، لـ"أفنير بن عاموس".



وفي نهاية التسعينيات -المرحلة الثالثة- تغيرت الصورة من خلال "بدلاً من تصوير الصهاينة الأوائل على أنهم رواد أنقياء محبون للسلام وقعوا ضحية الكراهية العربية، يركز المؤرخون الجدد على مكائد القادة الأوائل لبناء دولة يهودية ذات جدران حديدية بغض النظر عن العواقب على غير اليهود الذين يعيشون على هذه الأرض"، بحسب تقرير النيويورك تايمز.



وقال إيال نافيه، أستاذ التاريخ في جامعة تل أبيب، ومؤلف أحد الكتب المدرسية -خلال فترة التسعينيات- للصف التاسع عن القرن الـ20: "قبل 10 سنوات فقط، كان الكثير من هذا الأمر من المحرمات لم نكن ناضجين بما فيه الكفاية للنظر في هذه المشاكل المثيرة للجدل، والآن يمكننا أن نتعامل مع هذا بنفس الطريقة التي يتعامل بها الأمريكيون مع الهنود واستعباد السود، نحن في الطريق للتخلص من بعض الأساطير".



ومن نماذج العبارات التي وردت في كتاب الباحثة نوريت، عن الفلسطينيين:

"في الوسط العربي أصبحت مذبحة كفر قاسم نموذجية، ونموذج من شرور الظلم"، "دير ياسين أصبح أسطورة في الرواية الفلسطينية خلقت صورة سلبية مرعبة للفاتح اليهودي في عيون عرب إسرائيل".



وتعلق نوريت، "مباشرة بعد هذه العبارات تقدم الكتب مفهوم الأسطورة للطلاب"، موضحًا أن الأسطورة هي قصة تصبح ذات معنى ورمز في حياة الأمة، مستوحى من الواقع ولكنها مشوهة، وعادة ما يتم عرض الأعمال الإسرائيلية في التاريخ كحق أخلاقي، وفقا للمعايير العالمية واليهودية، في حين يتم تقديم التصرفات الفلسطينية على أنها شريرة، وإسرائيل ترد على العداء العربي، من خلال أعمال ردع عقابية ضد الإرهاب الفلسطيني، بينما يقتل العرب الإسرائيليين، ويرتكبون أعمالاً إرهابية ضد إسرائيل، وينتقمون ويستخدمون معاناتهم في الدعاية المناهضة للدولة الإسرائيلية".