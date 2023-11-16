الجزيرة: مئات من جنود الاحتلال يقتحمون أقسام مجمع الشفاء المختلفة ويطلقون النار بكثافة

أفادت مصادر لقناة «الجزيرة»، مساء اليوم الخميس، بأن مئات من جنود الاحتلال اقتحموا أقسام مجمع الشفاء المختلفة، ويطلقون النار بكثافة.

وفي وقت سابق، قال مدير مجمع الشفاء في غزة الدكتور محمد أبو سليمة، إن الوضع مأساوي داخل المجمع، خاصة مع نفاد المياه والطعام، وقطع الكهرباء ومقومات الحياة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الجزيرة»، مساء الخميس، أن «الاحتلال يحفر حفرًا جوار المستشفى لتمركز الدبابات عليه»، لافتًا إلى أن «عشرات الدبابات تحيط بالمكان».

ولفت إلى أن «الاحتلال لا يسمح بتنقل أي شخص بين الأقسام»، مضيفًا: «المرضى والمصابون يتوقون لشربة ماء، لا مصدر للمياه داخل المجمع لا مقومات للأكل أو أي شيء».

وأعلن عن وفاة مريض غسيل كلى قبل قليل، فضلًا عن وجود 4 مرضى آخرين في حالة صعبة جدًا، مشيرًا إلى وفاة 2 من الجرحى أيضًا داخل المجمع.

ولفت إلى أن المجمع يضم 45 مريض كلى وضعهم صعب وقد يتوفوا في أي لحظة، إضافة إلى 36 من أطفال الخدج في وضع حرج جدًا، وأكثر من 500 من الأطقم الطبية، وأكثر من 5 آلاف من النازحين.

وأكمل: «قبل قليل توفي 3 أشخاص ولا نستطيع إخراج الجثث، تلك الجثث موجودة الآن بين المرضى والمواطنين ولا نستطيع إخراجها خارج القسم».

وأشار إلى أن «الاحتلال حفر حفرة كبيرة وضرب الخط الرئيسي للمياه»، موضحًا أنهم ارسلوا وفد المستشفى للتفاوض مع الاحتلال من أجل إصلاح الخط وطالبوه بتشغيل محطة تحلية غسيل الكلى، لكن الأخير لم يرد عليهم.

ونوه أن المواطنين يصرخون على عناصر الجيش لتوفير المياه، معقبًا: «الوضع مأساوي.. كل دقيقة تمر يموت ناس، والمرضى يموتون واحدا تلو الآخر».