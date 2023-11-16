مندوب فلسطين لمجلس الأمن: ماذا ستفعلون حيال رفض إسرائيل قرار الهدنة الإنسانية بالقطاع؟

قال مندوب فلسطين بمجلس الأمن رياض منصور، إنه كان يتعين على المجلس أن يدعو لوقف إطلاق النار منذ فترة طويلة، ويستجيب لنداءات الأمم المتحدة وكل منظمة إنسانية على وجه الأرض تنادي بوقف إنساني لإطلاق النار.



وأضاف خلال كلمتها بجلسة مجلس الأمن بشأن «مشروع قرار يتعلق بهدنة إنسانية عاجلة في غزة»، منذ قليل، أنه كان من المفترض بالمجلس الاقتناع بأن ما من حل عسكري لا سيما إن كان هذا الحل يستند إلى ارتكاب الفظائع ويدفع قدما للحلول السياسية، معقبا: «أخيرا يتحرك المجلس ويعتمد قرارا إنسانيا يركز على الأطفال».



وتوجه بسؤال لمجلس الأمن، حول رفض دولة الاحتلال قرار الهدنة الإنسانية في غزة، قائلا: «ماذا ستفعلون حيال رفض إسرائيل قرار الهدنة الإنسانية بالقطاع؟».



وأوضح أن مجلس الأمن اعتمد للتو قرارا يتعلق بهدم إنسانية عاجلة في غزة، والاحتلال يقول إنه لن يلتزم بهذا القرار، مشددا أن القرار لم يدن دولة الاحتلال لقتل 11 فلسطينيا معظمهم من المدنيين بما في ذلك 5 آلاف طفل فلسطيني، ولم يدن الاعتداءات العشوائية وعلي المستشفيات وقتله لموظفي الأمم المتحدة والصحفيين والأطباء وفرق الإغاثة.



وتابع أنه لم يدن السجن العشوائي للأف الفلسطينيين من النساء والأطفال والرجال، ولم يدع إلى الإفراج الفوري وغير المشروط، كذا البروباجندا العنصرية المقززة الإسرائيلية، مؤكدا أن الشجب الانتقائي يوازي الكيل بمكيالين ويعكس تجاهل حياة الفلسطينيين ورفض الاعتراف بالجرائم الإسئرائيلية التي باتت لا تخفى على أحد.

