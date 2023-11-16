من وحي الحجار عنوان معرض تشكيلي بقاعة زياد بكير

تستضيف قاعة زياد بكير للفنون التشكيلية بدار أوبرا القاهرة معرضا الفنانة منى شعير تحت عنوان "من وحى الحجار".

المعرض الذي يفتتح في السادسة والنصف مساء بعد غد ـ السبت ـ يضم حوالي 46 لوحة منفذة بخامات مختلفة منها أحبار اكوالين على ناصبيان، ألوان اكريلك على توال، وتستلهم أعمال النجم على الحجار الذى رافق الفنانة منذ رحلة الدراسة وشكل وجدانها.

حصلت منى شعير على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم الجرافيك، وعملت بمجال الديكور وصممت العديد من خلفيات أعمال المسرح القومى للطفل غيره، شاركت في العديد من المعارض وحصلت على جوائز متنوعة.

ويستمر المعرض في استقبال جمهوره حتى 25 نوفمبر الجاري من العاشرة صباحا وحتى التاسعة مساءً.