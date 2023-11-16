تعادل منتخب إثيوبيا، بدون أهداف، مع نظيره منتخب سيراليون، فى اللقاء الذى جمعهما مساء الأربعاء، على ملعب "بن أحمد العبدي" فى المغرب، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى، فى تصفيات كأس العالم 2026.

وتأخر انطلاق الشوط الثاني من مواجهة إثيوبيا مع نظيره سيراليون، بسبب الضباب الكثيف، حيث استمر التوقف لمدة ساعة تقريبا. واستأنفت المباراة مرة أخرى، قبل أن تتوقف مرة أخرى بسبب الضباب أيضا، فى الدقيقة 80، قبل أن تستكمل.

ويقع منتخبا إثيوبيا وسيراليون في المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ المونديال رفقة منتخبات مصر وبوركينا فاسو وجيبوتي وغينيا بيساو.

وفى نفس المجموعة يستضيف منتخبنا الوطني المصري نظيره جيبوتي، فى السادسة من مساء الخميس، على استاد القاهرة.

وتخوض منتخبات القارة السمراء منافسات قوية خلال فترة التوقف الدولى فى شهر نوفمبر الجارى، بحسب الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إذ يخوضون الجولتان الأولى والثانية فى التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

وينتظر أن يتأهل 9 منتخبات أفريقية مباشرة إلى كأس العالم 2026، بعد زيادة عدد المنتخبات في النظام الجديد للبطولة والتي ستضم 48 فريقًا بدلا من 32 في النسخ السابقة من المونديال.

وكان الاتحاد الأفريقي أعلن النظام الجديد للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث تم تقسيم المنتخبات الأعضاء في الـ "كاف"، ويبلغ عددهم 54 منتخبًا، على 9 مجموعات تضم كل منها 6 منتخبات.