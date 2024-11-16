ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، اليوم السبت، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ماستر كلاس مع المخرج الكبير يسري نصر الله، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

وقال المخرج يسري نصرالله، إن باسم سمرة، هو شخص مهم جدا في حياته، وإنه السبب الرئيسي لخروج فيلم "صبيان وبنات" للنور، بعدما شهد واقعة أخبار أحد الإسلاميين لوزير الداخلية إنهم انتصروا بسبب كثرة الحجاب، ولكنه يتعامل مع الكثير من المسلمين ويراهم في كل مكان وهم غير مؤيدين للجماعات الإسلامية، فكان يريد أن يقدم فيلم يناقش هذه الفكرة، ولكن المشكلة إنه مسيحي.

وتابع يسري نصرالله، إن باسم سمرة أخذه من يده وأدخله لعالم ثاني مختلف عما يراه، وقام بتعريفه بعائلته التي تمتهن مهنة الطبخ، وأبناء منطقته نزلة البطراوي، وهذا ما ساعده في تقديم الفيلم، وأحب هؤلاء الناس وصاروا أصدقائه.

وأوضح يسري نصرالله، إنه قدم فيلم "بعد الموقعة"، دفاعا عن الناس الذين تعرف عليهم في نزلة البطراوي، بعد اتهامهم بموقعة الجمل، وإنهم هجموا على ميدان التحرير بالأسلحة، وهو ما كان يظنه أيضا، إلا أن باسم قام بنفي ذلك الأمر وطلب منه البحث عن فيديوهات لهم يحملون فيها السلاح ولم يجد ذلك، وذهب إليهم وتحدث معهم وفهم حقيقة ما حدث وقام بتقديمه في فيلم "بعد الموقعة".

ويستضيف مهرجان القاهرة محاضرة مع يسري نصر الله الحائز على جائزة الهرم الذهبي الفخرية لإنجاز العمر حول تجربته الفنية. ويدير المخرج تامر عشري هذه الجلسة التي تقدم نظرة مفصلة على رحلة نصر الله في صناعة الأفلام، والعملية الإبداعية، وتأملاته في مسيرة مهنية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود.

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، والتي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.