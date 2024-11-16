مدرب منتخب مصر السابق ينزف الدماء في الكونكاكاف

تعرض خافيير أجيري، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر والحالي للمنتخب المكسيكي، لاعتداء في الرأس خلال مباراة منتخب بلاده أمام هندوراس في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم للكونكاكاف 2024-2025.

وتعرض منتخب المكسيك للخسارة بنتيجة 0-2 أمام نظيره الهندوراسي في ملعب "فرانشيسكو مورازان" في سان بيدرو، خلال جولة الذهاب من دور الثمانية.

وأفادت التقارير الصحفية الواردة أن خافيير أجيري قد تعرض للاعتداء من قبل جماهير هندوراس عقب نهاية المباراة.

وخلال ذهاب أجيري إلى الكولومبي رينالدو رويدا، مدرب منتخب هندوراس، تم إلقاء أحد الأجسام عليه، وأفادت التقارير أن ما تم إلقائه عليه في الغالب «زجاجة بيرة»، ليتعرض بعدها لنزيف من الرأس.

ومن المقرر أن يلعب المنتخبان مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في مدينة تولوكا المكسيكية، من أجل مقعد في الدور نصف النهائي.

وكان أجيري قد تولى تدريب منتخب مصر بين أغسطس 2018 ويوليو 2019، حيث خرج منتخب مصر معه من ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا التي استضافتها مصر في تلك الفترة.