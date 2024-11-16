 رئيس الأركان الإسرائيلي: سنواصل تنفيذ غارات في عمق لبنان وضرب حزب الله بقوة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الأركان الإسرائيلي: سنواصل تنفيذ غارات في عمق لبنان وضرب حزب الله بقوة


نشر في: السبت 16 نوفمبر 2024 - 9:03 م | آخر تحديث: السبت 16 نوفمبر 2024 - 9:03 م

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، السبت، إن الجيش سيواصل القتال وتنفيذ غارات في العمق وضرب جماعة "حزب الله" اللبنانية بقوة.

ونقل الجيش الإسرائيلي، في بيان، عن هاليفي قوله خلال جولة تفقدية في جنوب لبنان، إن الهيكل القيادي لجماعة "حزب الله" انهار، كما قتلت إسرائيل الكثير من عناصره، ودمرت قطاعاً كبيراً من البنى التحتية، وهو ما يعني أن الحزب دفع ثمناً باهظاً، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وأضاف: "القتال سيتوقف عندما نستطيع إعادة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم بأمان".

وفي ما يتعلق بغزة، قال هاليفي إن قطاع غزة ما زال بعيداً عن الهدوء، مشيراً إلى أن إسرائيل تراقب الوضع في إيران واليمن والعراق والضفة الغربية.

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