 مدير مهرجان القاهرة السينمائي: دعمنا لفلسطين أقل ما يمكن تقديمه.. ونسعى لإيصال رسالة إنسانية - بوابة الشروق
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مدير مهرجان القاهرة السينمائي: دعمنا لفلسطين أقل ما يمكن تقديمه.. ونسعى لإيصال رسالة إنسانية

عصام زكريا
عصام زكريا

نشر في: السبت 16 نوفمبر 2024 - 11:04 م | آخر تحديث: السبت 16 نوفمبر 2024 - 11:04 م

قال الناقد الفني عصام زكريا مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن ردود فعل الجماهير عن الدورة الحالية من المهرجان أمر يسعد به جميع القائمين على المهرجان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء السبت، أنه من المنتظر أن تكون الحفلات المقبلة بالمهرجان جيدة وعلى نفس مستوى تميز حفل الافتتاح.

وأشار إلى أن النسخة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تشهد حضورًا فلسطينيًا كبيرًا على مستوى الشخصيات والأفلام المشاركة أيضًا.

وعلق على دعم المهرجان للقضية الفلسطينية، قائلًا: «أقل حاجة ممكن نعملها»، مؤكدًا أنه يتم التركيز على طرح وجهة نظر أخرى غير ما يتحدث بها الإعلام.

ونوه بأنهم يريدون من الدورة الحالية تقديم رسالة إنسانية، وأن ما يحدث في فلسطين لابد أن يتعاطف معه الجميع على مستوى العالم وكل من يحب الحق والعدل ومن لديهم شعور بالإنسانية هم من يدينون العدوان والعمليات العسكرية لجيش الاحتلال.

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