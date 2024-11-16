الرئاسة الفلسطينية: دعم واشنطن لإسرائيل وراء عنف المستوطنين وإبادة غزة

اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، أن تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية المحتلة واستمرار الإبادة بغزة يرجع إلى دعم أمريكا لإسرائيل، مشددة على ضرورة تحرك دولي عاجل لوقف هذا التصعيد.



وقال الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن "العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة يستدعي موقفا دوليا عاجلا، وعدم الاكتفاء بسياسات التنديد والاستنكار التي لم تعد تجدي نفعا، لمنع تدمير المنطقة جراء هذا الإجرام الإسرائيلي"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.



وأضاف، في بيان، أن "هذا التمادي الإسرائيلي في الإجرام والإرهاب وتحدي الشرعية الدولية والقانون الدولي سببه الدعم الأمريكي المتواصل بالمال والسلاح والغطاء السياسي".