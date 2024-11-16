جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب بإخلاء مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت بإخلاء مبان محددة داخل حارة حريك.

وزعم الجيش الإسرائيلي، في بيان تحذيري، أن هؤلاء السكان متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لـ"حزب الله" سيستهدفها الجيش بقوة على المدى الزمني القريب، وطالبهم بالابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وتفيد الأنباء في بيروت بأن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية، وفي وقت سابق أفيد بشن سلسلة غارات جوية إسرائيلية على قرى في جنوب لبنان وبلدة لبايا في البقاع الغربي، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وتعرضت بلدة برج رحال لغارات إسرائيلية عنيفة طوال فترة الليل، أدت إلى سقوط 3 أشخاص على الأقل، كما سجلت صباح السبت غارة على بلدة الشعيتية في قضاء صور.