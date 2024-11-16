قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن شركة النصر للسيارات تنتج أتوبيسات الآن بنسبة مكون محلي 50%.

وأضاف خلال كلمة ضمن احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج، صباح السبت، أن مصر تمتلك المقومات التي تساعد على زيادة نسبة المكون المحلي لأكثر من 70%.

وأشار إلى أن عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج بمثابة «يوم عيد» للمصريين، متوجهًا برسالة إلى العمال: «حافظوا على مصنعكم لأنه مستقبلكم ومستقبل أولادكم وبلدنا».

وأكد أن «مصر قادرة على التفوق في مثل هذه النوعية من الصناعات وصناعات أكثر تقدمًا، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بالصناعة».

وأوضح أن «جهود مجموعة التنمية الصناعية، ودعم مجلس الوزراء والقيادة السياسية، تركز على عدم ترك أي فرصة صناعية إلا والانطلاق بها».

وأكمل: «أوكد أن الفترة المقبلة ستشهد خيرًا أكبر لقطاع الصناعة، وعلى رأسها صناعة السيارات، وأشكركم على إعادة إحياء هذا الصرح الصناعي العملاق الذي يحلم المصريون بعودته مرة أخرى إلى الحياة».