ضبط عامل بحوزته مليوني قطعة ألعاب نارية في الفيوم

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ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الفيوم القبض على عامل يدير ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار فيها وبحوزته 2 مليون قطعة ألعاب نارية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بالفيوم، إدرة عامل، مقيم بمنطقة الشواشنة، ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.

تم ضبطه داخل الورشة المشار إليها وعُثر بداخلها على "مليون و750 ألف قطعة ألعاب نارية، مواد خام ومعدات وأدوات مستخدمة فى التصنيع".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.