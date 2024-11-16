 رئيس كوريا الجنوبية يبحث مع رئيس وزراء كندا سبل تعزيز التعاون الثنائي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس كوريا الجنوبية يبحث مع رئيس وزراء كندا سبل تعزيز التعاون الثنائي


نشر في: السبت 16 نوفمبر 2024 - 10:15 ص | آخر تحديث: السبت 16 نوفمبر 2024 - 10:15 ص

بحث الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأمن والدفاع والاقتصاد.


جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي عقده الزعيمان على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) المنعقد في العاصمة البيروفية ليما، وذلك حسبما أفادت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم السبت.

وذكر مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية - في بيان اليوم - أن الرئيس يون أعرب عن أمله في توسيع آفاق التعاون بين البلدين في مجال الأمن، وزيادة التعاون المتبادل في مجال الدفاع.

وأدان الزعيمان التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية، واتفقا على العمل معا لتنسيق استجابة موحدة من جانب المجتمع الدولي.

من جانبه.. أعرب رئيس وزراء كندا عن رغبة بلاده في الاضطلاع بدور أكثر أهمية كشريك أمني رئيسي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.


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