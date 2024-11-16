المقاومة الإسلامية بالعراق تعلن مهاجمة هدف حيوي في إيلات

قالت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم السبت، إنها هاجمت بطائرات بدون طيار هدفا حيويا في إيلات (أم الرشراش المحتلة).



من جهتها، أفادت "إسرائيل اليوم" بإطلاق صواريخ اعتراضية في سماء مدينة إيلات جنوبي إسرائيل دون دوي صفارات الإنذار.

ويوم الأربعاء، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها هاجمت بالطائرات بدون طيار هدفا حيويا في مدينة إيلات جنوب إسرائيل. كما نشرت لقطات قالت إنها لإطلاق الطائرات باتجاه إيلات.



من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن سفينة حربية اعترضت طائرة بدون طيار أطلقت من الشرق باتجاه منطقة إيلات.



ودعما للمقاومة في قطاع غزة تشن فصائل مسلحة عراقية منذ أشهر هجمات عدة بالصواريخ والطائرات بدون طيار على أهداف إسرائيلية، بينها إيلات (جنوب)، وتواصل هجماتها مع توسيع تل أبيب عدوانها ليشمل لبنان.