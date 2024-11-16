 رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى: طموح قطر لاستضافة الأولمبياد لم يفاجئني

قال سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى أن قطر لديها طموح لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية، وهذا لم يفاجئني فهي بلد تمتلك القدرة علي تنظيم أي حدث عالمي.

وأضاف أن قطر بدأت في تطوير ألعاب القوى بالاستثمار في اللعبة قبل 10 سنوات وحرصها على تنظيم بطولات العالم على أرضها وأظهرت قدرات استنثائية في تنظيم الأحداث العالمية.

واختمم تصريحاته قائلًا: تنظيم قطر لنسخة كأس العالم للمنتخبات 2022، ظهر بصورة استثنائية وتاريخية، فكان التنظيم مبهر والبنية التحتية من ملاعب وتجهيزات أكثر من رائعة وكل هذا مع الرؤية أيضا جعل قطر قادرة علي استضافة أي حدث رياضي عالمي وخروجه في أفضل جودة تنظيمية.