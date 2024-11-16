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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الحكومة: مصر لا تفرط في قلاعها الصناعية على الإطلاق

هديل هلال
نشر في: السبت 16 نوفمبر 2024 - 11:11 ص | آخر تحديث: السبت 16 نوفمبر 2024 - 11:11 ص

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن احتياجات السوق المحلي في مصر يصل إلى نصف مليون سيارة من كل الأنواع سنويًا.

وتوقع خلال كلمة ضمن احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج، صباح السبت، زيادة تلك الاحتياجات مع الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة.

وأكد أن عودة شركة النصر لصناعة السيارات إلى الإنتاج «قرار استراتيجي من الدولة»، لافتًا إلى أن «مصر لا تفرط في قلاعها الصناعية على الإطلاق».

وأشار إلى أن شركة النصر للسيارات بمثابة «الاستغلال الأمثل للأصول التي تملكها الدولة».

وجدد التأكيد أن «سياسية وثيقة ملكية الدولة لا تعني بيع الأصول، وإنما تعظيم الاستفادة منها، والدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف».


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