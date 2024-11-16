ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، اليوم السبت، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ماستر كلاس مع المخرج الكبير يسري نصر الله، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

وطالب باسم سمرة، المسئولين بالنظر بعين الاعتبار إلى صناعة السينما في مصر ودعمها للنهوض بها، مشيرا إلى إن هناك دول شقيقة تسعى لتطوير صناعة السينما بها لتتولى ريادة الصناعة في المنطقة -وهو حق لهم لا أستطيع أن ألومهم-، في نفس الوقت نحن نواجه منع من التصوير، والأفلام تمنع قبل عرضها بيوم، وتحرق الأستديوهات.

وأكد المخرج يسري نصرالله، على كلام باسم سمرة، كما أضاف إن الصناعة يتم تعطيلها من الرقابة، والمصنفات الفنية، وتصريحات التصوير، مستشهدا برفض تصوير فيلم المومياء بمصر، فقام صناع الفيلم بتصويره في الأردن، ثم عرض في مصر بعد ذلك بدون أي موانع، فخسرنا مصدر للدخل كبير، إلى جانب طلب أموال كثيرة للتصوير بشوارع القاهرة والجيزة.

ويستضيف مهرجان القاهرة محاضرة مع يسري نصر الله الحائز على جائزة الهرم الذهبي الفخرية لإنجاز العمر حول تجربته الفنية. ويدير المخرج تامر عشري هذه الجلسة التي تقدم نظرة مفصلة على رحلة نصر الله في صناعة الأفلام، والعملية الإبداعية، وتأملاته في مسيرة مهنية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود.

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، والتي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.