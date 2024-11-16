عمرو دياب يستعيد ذكريات أجمل الأغانيات في حفل القرية الذكية

أحيا الفنان عمرو دياب، حفلا غنائيا، مساء أمس وسط حضور جماهيري كبير، حبث شهد الحفل من نظمته احدى شركات المحمول المصرية حضور نخبة كبيرة نجوم المجتمع وعدد غفير من جمهور الهضبة.



كعادته صعد عمرو دياب المسرح على ألحان أغنية "يا أنا يا لأ" وبعدها غنى "ده لو اتساب" و"بحبه" و"برج الحوت".



وقدم الهضبة ميدلي لعدد من الأغاني القديمة منها "قمرين ونور العين والعالم الله وليلي نهاري وكان طيب وأيام وبنعيشها و يدق الباب وتنسى واحدة".



واستعاد عمرو دياب خلال الحفل الذكريات مع الجمهور وبالتحديد خلال غنائه "وغلاوتك" التي أشعلت الاجواء، كما غنى "شكرا من هنا لبكرة" و"شوقنا" واختتم الحفل على أنغام "هتدلع".



يذكر أن النجم عمرو دياب قد أحيا مؤخرا حفل افتتاح لبيت أزياء إيلي صعب بالرياض، وسط حضور نجوم عالمين مثل جينيفير لوبيز وسيلين ديون، حيث قدم أغنيته الشهيرة "نور العين" بتوزيع جديد نال إعجاب الحضور، وتفاعلت النجمة العالمية سيلين ديون مع الاغنية، وتمايلت على إيقاعات "نور العين" ، بينما ردد الحضور الأغنية مع الهضبة خلال ظهوره الخاص على خشبة المسرح.



من ناحية أخرى يستعد الهضبة لطرح ألبوم جديد خلال فصل الشتاء حيث بدأ أخيرا التحضيرات للألبوم .