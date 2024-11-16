مسئول أممي يحث مجموعة العشرين على دفع مفاوضات مؤتمر المناخ (كوب 29)

حث الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل اليوم السبت على دفع مفاوضات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29) المنعقدة حاليا في مدينة باكو الأذرية، نحو التوصل إلى اتفاق لجمع الأموال للدول النامية.



ونقلت وكالة أنباء (أذرتاج) الأذرية عن ستيل قوله ، في بيان ، "بينما يتجه زعماء مجموعة العشرين إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية لعقد اجتماعات، يراقب العالم ويتوقع إشارات قوية بأن العمل المناخي هو العمل الأساسي لأكبر اقتصادات العالم".

وأضاف ستيل: "هنا في باكو يعمل المفاوضون على مدار الساعة على هدف جديد لتمويل المناخ، ولا يزال الطريق طويلا، لكن الجميع يدركون المخاطر، ودور مجموعة العشرين مهم للغاية".

وذكرت الواكلة أن بعض البلدان النامية، تريد التي تتحمل أقل قدر من المسؤولية عن انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، التزاما سنويا بقيمة 1.3 تريليون دولار لمساعدتها على التكيف مع تأثير المناخ والتحول إلى الطاقة النظيفة.

وأضافت أن هذا الرقم ينجاوز عشرة أضعاف ما يدفعه المانحون حاليا، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان لكن المفاوضات عالقة بشأن الرقم النهائي ونوع التمويل ومن ينبغي أن يدفع، حيث تريد البلدان المتقدمة انضمام الصين إلى قائمة المانحين.