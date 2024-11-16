إيران تنفي اجتماع مبعوثها لدى الأمم المتحدة مع إيلون ماسك

نفت إيران "بشكل قاطع" اجتماع مبعوثها لدى الأمم المتحدة مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في نيويورك.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) إن متحدثاً باسم وزارة الخارجية الإيرانية "نفى بشكل قاطع الادعاء الذي أثير في بعض وسائل الإعلام الأميركية حول لقاء إيلون ماسك مع الممثل الدائم لإيران في نيويورك"، مضيفاً أنه أبدى استغرابه من حجم التغطية الإعلامية الأميركية لهذا الأمر.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت، الخميس، أن ماسك، وهو الآن مستشار للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اجتمع مع مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة، الاثنين، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

كان المدعون الفيدراليون قد أعلنوا عن توجيه اتهامات لثلاثة رجال في مؤامرة إيرانية مزعومة لقتل أشخاص في الولايات المتحدة، بما في ذلك محاولة واضحة لاغتيال ترامب أثناء حملته الانتخابية لولاية ثانية.

ولكن في تصريحاته الأخيرة، قال ترامب إنه "يود أن يرى إيران ناجحة للغاية".

وقال في مقابلة مع برنامج "بي بي دي بودكاست" اليميني الشهر الماضي: "الشيء الوحيد هو أنهم لا يستطيعون امتلاك سلاح نووي".

في ولايته الأولى، اتبع ترامب استراتيجية "الضغط الأقصى" على إيران، فانسحب من الاتفاق الذي قيّد برنامجها للطاقة النووية، وأعاد فرض العقوبات وأمر بالضربة التي قتلت الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وقال ترامب إن الاتفاق النووي، الذي تفاوضت عليه إدارة أوباما، لم يغطِ مجموعة كاملة من التهديدات الإيرانية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية ودعم الميليشيات الحليفة في المنطقة.

ولكن بالنسبة للقادة الإيرانيين، فإن سياسات ترامب التي لا يمكن التنبؤ بها، فضلاً عن رغبته في أن يُنظر إليه على أنه صانع صفقات بارع، هي مؤشرات على أن الدبلوماسية قد تكون لا تزال ممكنة.

وقال محللون إن اتخاذ موقف أكثر عدوانية يخاطر أيضًا بمزيد من الصراع مع إسرائيل، وذلك بعد أن أصبح الخصمان يخوضان حربهما الخفية التي طال أمدها في العلن.