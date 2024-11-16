الشرطة الصينية: مقتل 8 وإصابة 17 في هجوم بسكين بمدرسة مهنية

قالت الشرطة الصينية اليوم السبت إن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب سبعة عشر آخرون فى مدرسة مهنية بمدينة ووشي بشرق الصين.

وقالت شرطة إقليم يشينج في بيان لها "إن الهجوم وقع في معهد ووشي المهني للفنون والتكنولوجيا في حوالي الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي يوم السبت". وتم اعتقال المشتبه به (21 عاما) في موقع الحادث، وهو من خريجي المدرسة ولقبه "شو".

وقالت الشرطة إن "شو" رسب في امتحاناته المدرسية ولم يتمكن من الحصول على شهادة التخرج، وأنه غير راض عن راتبه في فترة التدريب.

ويعد هذا الهجوم المميت الثاني من نوعه خلال أسبوع، بعد أن دهس شخص عددا من المواطنين بسيارته في منشأة رياضية بمدينة تشوهاي بجنوب البلاد، مما أسفر عن مقتل 35 شخصا وإصابة 43 آخرين.