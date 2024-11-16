النائبة شيرين عليش: إعادة تشغيل النصر للسيارات خطوة استراتيجية هامة ودعم للإنتاج المحلي

ثمّنت النائبة شيرين عليش، أمين سر لجنة الصناعة في مجلس النواب، إعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات في مصر، مؤكدة أنها تعد بمثابة إعادة الحياة للصناعة المصرية لواحدة من أهم الشركات التي تمثل صرحا صناعيا تاريخيا ضخما، وشهادة أمام العالم بأن مصر مازالت قادرة على الإنتاج والتصنيع والتصدير وتحقيق التكامل الصناعي.



وأوضحت عليش في بيان لها اليوم، أن تشغيل الشركة يمثل خطوة استراتيجية نوعية مهمة في مفهوم تطوير الصناعة الوطنية ودعم الإنتاج المحلي، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تولي تطوير الصناعات الوطنية الكبرى اهتماما بالغا، كونها تعد جزءً محورياً من رؤية مصر 2030، التي تعتمد على تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد.



وقالت أمين سر لجنة الصناعة في مجلس النواب، إن هذه الخطوة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة للشباب، مؤكدة ضرورة العمل على تأهيل وتدريب الكوادر وتعزيز التعاون مع شركاء الصناعة من القطاع الخاص وتوفير ما يلزمهم من منتجات الشركة، مشيدة بالجهود المخلصة في إنتاج أول مركبة "أتوبيس" من شركة النصر لصناعة السيارات بعد إعادة تشغيلها، والذي ظهر بصورة تعكس مستوى الكفاءة العالية للصناعة المصرية.



وشددت النائبة شيرين عليش، على ضرورة الاهتمام بمثل هذه الصناعات والعمل على توطينها وكذلك المشروعات الاستراتيجية المختلفة في المجالات المتنوعة، والتي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.