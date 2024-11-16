يسري نصرالله في ندوة بمهرجان القاهرة السينمائي: لم أستطع إقناع النجوم بفيلم «سرقات صيفية»

ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، اليوم السبت، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ماستر كلاس مع المخرج الكبير يسري نصر الله، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

وقال المخرج يسري نصرالله، إنه لم يستطيع إقناع النجمات بالقيام ببطولة فيلم "سرقات صيفية"، بسبب قصته وخوفهن من كره الجمهور لهم، مشيرا إلى إنه قدم الفيلم بميزانة 50 ألف دولار، أخذهم من أحد أقاربه.

وأشار يسري نصرالله إلى إن فيلم "سرقات صيفية" لم يحقق إيرادات كبيرة، ولكنه أخبر الجميع إنه مخرج يستطيع تقديم شيء ما، كما إنه جعل العلاقة بينه وبين الممثلين أقرب وبسيطة، لإنهم يعلمون جيدا إنه سيختارهم بناء على رؤيته وليس على ما يمكنهم تحقيقه من إيرادات، بسبب تقديمه فيلم "سرقات صيفية" بأبطال جديدة لا يوجد لديهم خبرات تمثيلية.

ويستضيف مهرجان القاهرة محاضرة مع يسري نصر الله الحائز على جائزة الهرم الذهبي الفخرية لإنجاز العمر حول تجربته الفنية. ويدير المخرج تامر عشري هذه الجلسة التي تقدم نظرة مفصلة على رحلة نصر الله في صناعة الأفلام، والعملية الإبداعية، وتأملاته في مسيرة مهنية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود.

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، والتي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.