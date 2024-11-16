 إقامة حاجز أمني في شارع إرنست رينان بعد قيام مالك مطعم باحتجاز أربعة من موظفين كرهائن - بوابة الشروق
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إقامة حاجز أمني في شارع إرنست رينان بعد قيام مالك مطعم باحتجاز أربعة من موظفين كرهائن


نشر في: السبت 16 نوفمبر 2024 - 4:41 م | آخر تحديث: السبت 16 نوفمبر 2024 - 4:41 م

أكد مراسل «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل للقناة، أنه تم إقامة حاجز أمني في شارع إرنست رينان، بعد قيام مالك مطعم باحتجاز أربعة من موظفين كرهائن.

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