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أكد مراسل «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل للقناة، أنه تم إقامة حاجز أمني في شارع إرنست رينان، بعد قيام مالك مطعم باحتجاز أربعة من موظفين كرهائن.