شعبة الأرز : استمرار انخفاض الأسعار قد يدفع للعزوف عن زراعة المحصول

قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة يتراوح بين 14 ألفًا إلى 14.5 ألف جنيه بعد الانخفاض الأخير.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الجمعة، أن سعر كيلو الأرز الأبيض منه بنسبة كسر 10% يصل إلى السوبر ماركت بعد التعبئة والنقل بسعر 24 جنيهًا، ليباع للمستهلك بـ 25 جنيها.

وأوضح أن الأرز رفيع الحبة بنسبة كسر 5%، يصل سعره في السوبر ماركت إلى 25.5 جنيها؛ ليباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 26.5 لـ 27 جنيها كحد أقصى.

وأشار إلى أن سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة يصل إلى 16.2 ألف كحد أقصى، فيما يصل سعر الكيلو الأبيض إلى السوبر ماركت بـ 27 جنيها.

وأرجع الانخفاض في أسعار الأرز إلى وجود مخزون من إنتاج العام الماضي «2023-2024»، والذي استمر استهلاكه لمدة ثلاثة أشهر منذ أغسطس إلى أكتوبر.

ولفت إلى انعكاس ذلك على توفير600 ألف طن من محصول الأرز للموسم الجديد، لافتا أن الاستهلاك الشهري يبلغ حوالي 300 ألف طن.

وأعرب عن أمله في استقرار الأسعار عند مستوياتها الحالية، قائلا: «نتمنى أن يستقر على السعر الحالي، لو انخفض أكثر، سيدفع بالمزارعين إلى عدم زراعته العام المقبل».