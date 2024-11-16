أمين مساعد الجامعة العربية: مصر تتصدر جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية

قال السفير حسام زكي أمين عام مساعد الجامعة العربية، إن دور الجامعة في جهود المصالحة الفلسطينية تتمثل في تشجيعها.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الدولة المتصدرة الرئيسية لهذا الجهد هو مصر وهو أمر تقليدي وظلّ على مدار العقدين الماضيين، حينما حدث الانقسام الفلسطيني.

وأشار إلى أن هناك أطرافًا عديدة سواء عربية أو دولية تدخل على الخط، وآخرها كان الصين، متابعًا: «دائما ما نجشع أي جهد سواء عربيا أو دوليا لعله يحقق الهدف».

واستكمل: «المسألة لا تتعلق فقط بالأطراف التي تتوسط بالقضية الفلسطينية، فلابد من الأطراف الفلسطينية أيضا أن يكون لها إرادة سياسية واضحة لأنها تريد أن تطوي صفحة الانقسام».

ولفت إلى أنه إذا توفرت هذه الإرادة ستكون الأمور جيدة وتنتهي مرحلة الانقسام، لكن إذا لم تتوفر فالحديث عن الوحدة الفلسطينية سيكون عبثيًّا.