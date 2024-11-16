التضامن: خصصنا 12 ألف تأشيرة حج لأعضاء الجمعيات الأهلية

قال أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي، إن التقديم لحج الجمعيات الأهلية يبدأ من غدًا حتى 28 نوفمبر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه سيتم إجراء قرعة الاختيار بين المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية منتصف شهر ديسمبر القادم

وأشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي خصصت 12 ألف تأشيرة حج لأعضاء الجمعيات الأهلية، موضحًا أن أي مواطن مسجل عضو بالجمعية الأهلية يحق له التسجيل بالحج سواء ورقي أو التقديم عبر الأون لاين.

وأكد أنه من حق أي مواطن التسجيل بأي جمعية بمحل سكنه الآن والتقدم للحج من خلالها، مفيدا بأن هناك 3 جهات للحج هو حج التضامن أو القرعة عبر أقسام الشرطة أو الحج عبر شركات السياحة.

وشدد على أن أي مواطن يحق التسجيل في جهة من الجهات وليس جهات أخرى.

وأوضح عبد الموجود، أنه لا يسمح التقدم للحج بأكثر من جهة من الجهات المعنية بالحج، لافتًا إلى أن حج الجمعيات يعد من الحج المنظم ويستهدف جودة الخدمات بأسعار مميزة، مؤكدًا أنه لم يتم تحديد أسعار برامج الحج حتى الآن لهذا العام.