قال المفكر السياسي الدكتور عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، إن الظروف السيئة في لبنان من حيث كونه بلا رئيس بجانب التردي الاقتصادي، ساعدت في تفاقم الوضع.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن حزب الله قرر مدى الوقت للرد على المقترح الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار بلبنان لحين وصول الأمر من طهران.

وأوضح أنه لا أحد يستطيع تحديد حجم القوة العسكرية لحزب الله، مؤكدًا أن عند الحديث عن المقاومة لا يجب فقط لتسجيل الموقف ولكن لابد أن يكون هناك استراتيجية عاملة واستخدام السلاح.

وأشار عبد المنعم سعيد، إلى عدم تفاؤله لما يحدث في لبنان، ورأى أن ترامب الرئيس المنتخب دونالد ترامب سيدمر أمريكا أولًا وبعدها العالم، في ظل وجود أيدولوجية تنظر للعالم ذات وجه نظر قاسية.

وتابع: «لست متفائلا بما يحدث في المنطقة.. أمام علاقات قوى واستراتيجيات، علينا الحديث عن ما سيحدث بعد الاتفاق.. هل سيلتزم حزب الله أما سيكون هناك أي عمليات أخرى؟».

واستكمل: «نبيه بري (رئيس مجلس النواب) هو شيعي ولديه وسائل الاتصال بقوة مسلحة جبارة (حزب الله)»، مؤكدًا أنه حتى بعد وقف إطلاق النار فهناك حاجة لترك القرار لليد الممثلة للبنان وليس لقوى أخرى مسلحة.