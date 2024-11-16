النائب أحمد فتحى: الاتحادات الطلابية لها دور كبير فى إعداد الكوادر التي تخدم فى المحليات والوزارات والنواب

نائب التنسيقية: تحدثت مع وزير التعليم العالي على ضرورة تحقيق التشابك والتكامل بين الوزارات والاتحادات الطلابية

أكد النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى، أن على أهمية الاتحادات الطلابية لدورها الكبير فى إعداد وتقديم الكوادر التي تخدم فى المحليات والمراكز المختلفة والوزارات ومجلسي النواب والشيوخ ويتحقق ذلك من خلال برنامج مفصل يتم ربط بين الحكومة والوزارات بما يضمن إعداد كوادر حقيقية.

وأوضح فتحي، أنه تحدث مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، على ضرورة تنفيذ توصيات الحوار الوطنى بتحقيق التشابك والتكامل بين الوزارات والاتحادات الطلابية، لافتا إلى أن الاتحادات الطلابية تمثل أهمية كبيرة بداية من الاتحادات فى المدارس واختيار الطلاب أمينا للفصل، حتي وصولا للاتحاد الطلابية والأسر فى الجامعات.



وأشار مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إلى أن انتخابات الجامعات للاتحادات الطلابية بدأت يوم 14 نوفمبر وفقا للجدول الزمنى الذى أعلنه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، لافتا إلى أن إعلان واعتماد الخريطة الزمنية للاتحادات الطلابية تؤكد اهتمام الدولة بتنفيذ انتخابات حقيقية على أرض الواقع وانتخابات الاتحادات الطلابية فى الجامعات دليل على أن الدولة المصرية تستثمر فى بناء الكوادر الشابة



وأكد النائب أحمد فتحي، أن طالب فى الحوار الوطنى أن تتم الانتخابات بمنتهى الشفافية مع ضرورة تفعيل دور الاتحادات فى التنسيق بين الجامعات والوزارات المختلفة.