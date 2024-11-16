رسالة مطولة من مصطفى بكري للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ميلاده

وجه الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، حديثه للرئيس عبد الفتاح السيسي مهنئا إياه بقرب حلول ذكرى ميلاده الذي يوافق التاسع عشر من نوفمبر الجاري، قائلا: «كل عام وأنت بخير يا ريس، عودتنا دوما على أنك معنا، تدرك مشاكلنا وأزماتنا».

وأضاف خلال برنامجه «حقائق وأسرار» عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة: «كلامك الأخير عن صندوق النقد الدولي، ومطالبتك بمراجعة الاتفاق؛ يؤكد أن شروط هذا الصندوق مجحفة لا تعجبك، لأن هذا الصندوق بلا قلب ويفرض شروطا دون رحمة، وأنت أكثر من حييت الشعب المصري على صبره وصمته على الوجع والأزمة الاقتصادية، وهذا يدل أن سيادتك غير معزول عن الناس أو بعيد عن مشاكلهم وأزماتهم ويشعر بهم».

وتابع: «سبق للرئيس أن أكد أكثر من مرة أن الناس تعاني بالفعل، والمشاكل والتحديات كثيرة، لكن دائما الأمل كان المتنفس لنا ويصبرنا برغم مظاهر التعب والاحتقان والمشاكل، لكن ثقة الناس في الرئيس بتخليها تصبر وعمرها ما تنسى إنه أنقذها من القهر والظلم الذي كانت ترتكبه جماعة الإخوان الإرهابية وأتباعها».

وأشاد بإعادة بناء مؤسسات الدولة، وبالإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي، قائلا: «الناس عمرها ما تنسى أنك أعدت بناء مؤسسات الدولة وحققت أمانيها في مشروعات وإنجازات شاهدة لعقود طويلة، سيادة الرئيس الشعب منتظر منك الكثير، ينتظر منك ثورة على الفاسدين، رغم كل جهود الأجهزة الرقابية، وكان الله في عونهم أمام فساد الضمائر والنفوس».

وواصل: «للأسف؛ هناك من يعتدي على المال العام دون وازع من ضمير، نسمع عن أرقام وفساد إداري، صحيح حضرتك لا تسكت عليه؛ ولكن ناس كثيرة غاب عنها الضمير بيسرقوا مال النبي بكل جرأة، لدرجة أن الناس صدرها ضاق بهم».

وختم بكري، حديثه قائلا: «الناس ترى أن سيادتك تعمل لوحدك مع مجموعة من الشرفاء والمخلصين، وحضرتك كثيرا ما تحدثت عن هولاء وعن عرقلة الاستثمار وتطفيش المشروعات، الفساد الإداري الذي سيادتك حذرت منه أكثر من مرة حدث ولا حرج، يطفون نور الأمل أمامنا وحضرتك تفعل المستحيل لأجل هذا البلد وتسابق الزمن ولا تستريح والناس تشعر بك؛ لكن على الجانب الآخر هناك من يشيع اليأس والإحباط في نفوس الناس».