أبدى الغيني جيفرسون كوستا مدافع الزمالك سعادته بالظهور الأول له بالقميص الأبيض خلال ودية الفريق أمام النصر الليبي.
وشارك المدافع الغيني مع الزمالك لأول مرة مع الفريق ، في ودية النصر الليبي التي أقيمت أمس الجمعة في مهرجان اعتزال اللاعب الليبي خالد حسين، وسجل اللاعب هدف فريقه الوحيد.
وقال جيفرسون كوستا في تصريحات صحفية: "سعيد بالظهور الأول لي مع الفريق وتسجيل هدف خلال المباراة، رغم أنها ليست مباراة رسمية ولكنها تدفعني للأفضل".
وأضاف المدافع قائلاً: "بعد المباراة والمشاركة شعرت أنه يمكنني تقديم إضافة لفريقي ومساعدته في المباريات بأفضل ما يمكن في الفترة المقبلة، والهدف الذي سجلته يجعلني أكثر استعداداً للحصول على فرصة أكبر للمشاركة".
وتابع : "المدير الفني جوزيه جوميز ساعدني كثيراً على التأقلم مع الفريق، ودائماً ما يمنحني التعليمات الخاصة بواجبات مركزي لأكون قادراً على المشاركة بشكل أساسي".
واختتم كوستا تصريحاته قائلاً: "سعيد للغاية لكوني جزء من أفضل نادٍ في القارة الأفريقية، وأشكر جماهير الزمالك على رسائل الدعم التي تصل لي".