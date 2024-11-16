حزب الخضر ينتقد اتصال المستشار الألماني بالرئيس الروسي

انتقد حزب الخضر الألماني سياسة المستشار أولاف شولتس تجاه أوكرانيا.

وفي كلمته أمام المؤتمر الاتحادي للحزب في مدينة فيسبادن، قال روبين فاجينر المختص بشؤون السياسة الخارجية في الحزب، اليوم السبت:" لم يكن أولاف شولتس أبدا أكثر عجزا مما هو عليه في الوقت الحالي"، وذلك في إشارة إلى افتقار ائتلافه الحاكم للأغلبية بعد انهيار الائتلاف الثلاثي بسبب خروج الحزب الديمقراطي الحر.

وأضاف فاجينر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدرك هذا الضعف، وأنه لهذا السبب تحدث هاتفيا مع المستشار الألماني الآن.

وتابع فاجينر أن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان شولتس يخطط لحملة انتخابية بصفته "مستشار السلام"، والتي قد تصبح "خالية من المضمون" مثل حملته السابقة كـ"مستشار المناخ".

وصرح فاجينر بأن حزب الخضر يمكن الاعتماد عليه في سياسة أوكرانيا، وأنه يعمل من أجل التوصل إلى "سلام الحرية" وليس "سلام القبور".

يشار إلى أن شولتس أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي أمس الجمعة بمبادرة من المستشار الألماني؛ وكان هذا هو أول اتصال هاتفي بين الجانبين منذ ديسمبر 2022.

وخلال الاتصال، طالب شولتس موسكو مجددا بسحب القوات الروسية من أوكرانيا وإبداء الاستعداد للانخراط في مفاوضات سلام.

في المقابل، أصر الرئيس الروسي على ضرورة إزالة ما اعتبره أسباب نشوب الحرب في أوكرانيا والاعتراف بالوقائع الإقليمية الجديدة ومراعاة المصالح الأمنية لروسيا.