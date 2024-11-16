مكتب نتنياهو ينفي طلب تعزيز الحماية على نجله في أمريكا

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نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية عن مسئولين في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفيهم لطلب تعزيز الحماية ليائير نتنياهو في أمريكا.



وقال المسئولون في مكتب نتنياهو إن "عائلة نتنياهو لم تطلب ذلك"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.



وقالت مصادر للصحيفة الإسرائيلية إن "رئيس الوزراء طلب من رئيس الشاباك رونان بار زيادة الحراسة حول ابنه خوفا من الأذى الإيراني".

وأضافت المصادر ان "الشاباك عزز الحماية ليائير نتنياهو في مدينة ميامي الأمريكية".



وفي أغسطس، قالت وسائل إعلام عبرية، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالب بتعزيز إجراءات حماية ابنه "يائير نتنياهو" في الأيام الأخيرة، بعدما تحدثت تقارير عن مساعٍ إيرانية لاغتيال شخصيات إسرائيلية في الخارج.