أمين مساعد الجامعة العربية: قدرة إدارة بايدن على التأثير بالصراع لم تعد كبيرة

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، إن قدرة الإدارة الأمريكية الحالية التي يقودها الرئيس جو بايدن لم تعد كبيرة للتأثير في الصراع بالمنطقة في ظل أنها حاليًّا في أيامها الأخيرة.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الأمر يتوقف على الطرف الإسرائيلي بالنسبة لرغبته في حل الصراع.

وأشار إلى أنَّ التقديرات تشير إلى أن الطرف الإسرائيلي لا يرغب في إعطاء الإدارة المغادرة أي هدايا، لكن يريد أن يحتفظ بأي جديد للإدارة الجديدة، وأن الوضع الحالي هو انتظار وصول الرئيس الجديد إلى مقره في البيت الأبيض.

وتحدث عن العلاقات بين الدول العربية والولايات المتحدة، قائلا: «العلاقات العربية - الأمريكية قديمة ومتشعبة، وتربط الولايات المتحدة الأمريكية بكل الدول العربية، فهناك دول لها علاقات عميقة مع واشنطن، وهناك دول لها علاقات عادية، وهذه العلاقات ليست عُرضة للتغير خلال فترة رئاسية واحدة مهما كانت هذه الفترة، ونأمل أن لا تتعرض العلاقات للاهتزاز، ولكن يجب إدراك أن موقف القضية الفلسطينية سيكون عاملًا مهمًا لرؤية الأطراف العربية لأداء الإدارة الأمريكية».