 وزير خارجية إيطاليا يؤكد دعم بلاده الكامل لأوكرانيا لتحقيق السلام العادل - بوابة الشروق
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وزير خارجية إيطاليا يؤكد دعم بلاده الكامل لأوكرانيا لتحقيق السلام العادل

أ ش أ
نشر في: السبت 16 نوفمبر 2024 - 4:03 م | آخر تحديث: السبت 16 نوفمبر 2024 - 4:03 م

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، دعم بلاده الكامل لأوكرانيا لتحقيق السلام العادل خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها.

وأشار وزير الخارجية الإيطالي - عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم السبت - إلى أهمية الاجتماع الوزاري للدول الصناعية السبع المقبل بمدينة فيوجي الإيطالية، وكذلك مؤتمر إعادة الإعمار الذي سوف تستضيفه إيطاليا في يوليو المقبل، لافتا إلى أن الحكومة الإيطالية تواصل العمل من أجل سلام عادل.

وكانت مجموعة الدول السبع اتفقت على تقديم قرض بقيمة 50 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا مدعوما بفوائد أصول روسية مجمدة.

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