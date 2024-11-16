بدء التصويت على التعديلات الدستورية في الجابون

بدأ الناخبون في الجابون، اليوم السبت، عملية التصويت على التعديلات الدستورية.



وأفاد «راديو فرنسا الدولي» اليوم السبت، بأنه تم دعوة نحو 848 ألف مواطن جابوني إلى تبني أو رفض مسودة دستور الجابون عن طريق الاستفتاء، لافتا إلى أنه من المقرر أن يستمر التصويت حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي للجابون.

وذكر الراديو أن النص المطروح للاستفتاء ينص على أن نظام الحكم هو النظام الرئاسي، وأنه سيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء، وأن رئيس الجمهورية سينتخب لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

كما ينص على أن أي رئيس دولة الجابون يرغب في مراجعة هذه البنود سيكون متهما بالخيانة العظمى، ويجب على المرشح للانتخابات الرئاسية أن يكون والداه من أصول جابونية، كما تنص المسودة كذلك على أنه يحق لرئيس الجمهورية حل البرلمان، ويجوز للنواب وأعضاء مجلس الشيوخ بدورهم إقالة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى، وتحدد مسودة الدستور الزواج باعتباره اتحادا بين شخصين من جنسين مختلفين.