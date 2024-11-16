بنك مصر يحصد جائزة أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية في مصر لعام 2024 من مجلة ميا فاينانس العالمية

حصد بنك مصر جائزة أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية في مصر لعام 2024 Best Islamic Bank - Egypt -2024، من مجلة ميا فاينانس "MEA Finance" العالمية، حيث قامت المجلة بتنظيم احتفالية مهيبة يوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر 2024 بمدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، لتسليم الجوائز للمؤسسات الفائزة بحضور لفيف متميز من قادة القطاع المصرفي ومجتمع الاستثمار حول العالم، وقد قام محمد عدلي القيعي - رئيس الائتمان واستثمار الشركات الإسلامي ببنك مصر باستلام الجائزة التي توج بها البنك.

هذا و تقوم مجلة ميا فاينانس "MEA Finance" بمنح الجوائز للمؤسسات المتميزة في مجال المال والبنوك في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وفقاً لعدد من المعايير الفنية؛ حيث تقوم المجلة بانتقاء أفضل المؤسسات بموجب تقييم نخبة من الخبراء في المجالات المختلفة والذي يتم من خلاله تحليل نتائج البنك استناداً على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التي تتبناها المؤسسات، وذلك لاختيار البنوك الذين ساهموا في تقدم مجال البنوك والاعمال وذلك لانجازاتهم الاستثنائية وخدماتهم الرائدة وقيادتهم الملهمة في تقديم الخدمات والمنتجات المبتكرة بالإضافة إلى تكريمهم على براعتهم وقدرتهم على التكيف في التعامل مع التحديات القائمة ومواجهة التغييرات.



هذا وقد نجح الائتمان واستثمار الشركات الإسلامي ببنك مصر في إتمام عمليات تمويل بالمشاركة مع عدد من البنوك الرائدة والمتميزة بالقطاع المصرفي المصري في ترتيب وتسويق والمشاركة في تسهيلات مشتركة خلال الفترة بإجمالى حوالي 8 مليار جنيه مصري، حيث بلغت مشاركة بنك مصر في هذه التمويلات 3.4 مليار جنيه مصرى ، وذلك في العديد من القطاعات الاستثمار العقاري، المقاولات، الكابلات وغيرها، ويعد هذا تأكيداً للأداء المتميز للبنك ونتائجه المالية القوية واستمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الإستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات.

ويعد حصول بنك مصر على تلك الجائزة المتميزة شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائماً، وهم بمثابة شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى البنك دائماً إلى تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبي احتياجات العملاء، حيث يعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.