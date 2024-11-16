وقع البنك الأهلى المصرى بروتوكول تعاون مع شركة الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة «جالينا» وشركة «اجرى كاش» بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتوفير التمويل اللازم لأصحاب المشروعات المختلفة وذلك من خلال تدعيم الزراعات التعاقدية والتى تندرج تحت مظلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق تعريف البنك المركزى المصرى.

وقع البروتوكول عماد فرج رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى ومحمد عبد الواحد سليمان نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة جالينا وضياء يوسف المدير التنفيذى بشركة اجرى كاش لتكنولوجيا المعلومات بحضور فرق العمل من الجانبين.

وعقب التوقيع أكد عماد فرج على أهمية الدور الذى يلعبه البنك الأهلى المصرى من خلال تقديم الدعم والتمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتوفيره لآليات تمويل تلبى جميع الاحتياجات التمويلية لكل المشروعات بجميع قطاعات النشاط الاقتصادى سواء من موارده الخاصة أو بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية، حيث يحرص البنك على توفير كل المتطلبات التمويلية اللازمة لمختلف الاحتياجات التمويلية سواء فى صورة قروض قصيرة أو متوسطة الأجل.

وأشار عماد فرج إلى أن البنك الأهلى المصرى يولى اهتماما بتمويل المشروعات ذات العائد الاقتصادى والصلة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين والتى يُعد من أهمها مشروعات الإنتاج الزراعى والتى تعتبر العنصر الأهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية الفعالة، وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية وفقا لقانون رقم 14 لسنة 2015، وكذا مشروع النظام المتكامل للتنمية الزراعية المستدامة حيث تم خلال الاجتماع عرض مجموعة من الخدمات المتكاملة والتى يتم توفيرها لأصحاب المزارع الصغيرة وإنشاء كيانات جماعية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازة الزراعية لضمان استدامة هذه المشاريع من خلال إنشاء نظام الزراعة التعاقدية لدعم تسويق منتجات تلك المشروعات.

ومن جانبه أعرب محمد عبد الواحد سليمان عن اعتزازه بالشراكة مع البنك الأهلى المصرى كونه أكبر المؤسسات المالية الداعمة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ حيث إن شركة جالينا تأسست للعمل فى المجال الزراعى وشراء وبيع وتصنيع وتصدير الحاصلات الزراعية، وتسعى الشركة دائما لخدمة الاستثمار والتصدير الزراعى ودعم صغار المزارعين والإشراف الفنى على العملية الزراعية وإرسال مهندسين زراعيين مختصين لمتابعة المنتجين والتأكد من التزامهم بشروط الاستزراع حتى يكون الناتج النهائى للمحصول مطابقا للمواصفات التصديرية، وهو ما يخلق فرصا للتوسع فى الأعمال القائمة وتوفير التمويل والخدمات الاستشارية والتدريبية، والاستفادة من خبرات الشركة الواسعة فى قطاع الزراعة وتوفير حزمة من الخدمات غير المالية للمشروعات المؤهلة للاستفادة من هذا البروتوكول.

وأشاد ضياء يوسف أن شركة اجرى كاش بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى كإحدى المؤسسات المالية الرائدة فى مجال دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفيره لآليات تمويل متميزة تلبى جميع الاحتياجات التمويلية لكل المشروعات بكل قطاعات النشاط الاقتصادى، مشيرا إلى أن الشركة متخصصة فى تقديم الحلول الرقمية للقطاع الزراعى، وتهدف إلى دعم المزارعين ورواد الأعمال الزراعيين من خلال التكنولوجيا لتسهيل المعاملات فى القطاع الزراعى وتعزيز الشمول المالى ومساعدة شركة جالينا فى الإشراف الفنى طوال العملية الزراعية.