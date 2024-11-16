جورجيا: النتائج النهائية للانتخابات التشريعية تؤكد فوز حزب الحلم الجورجي الحاكم

أكدت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، التي أجريت في 26 أكتوبر الماضي في جورجيا، فوز الحزب الحاكم "الحلم الجورجي"، حسبما أعلنت اللجنة الانتخابية المركزية، اليوم /السبت/.

ونقلت صحيفة "سيفيل جورجيا" المحلية عن بيان اللجنة الإنتخابية القول إن الحلم الجورجي حصل على 53.93% من الأصوات مقابل حصول تحالف أحزاب المعارضة على 37.79%.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي قد أعلنت أكتوبر الماضي عن رفضها نتائج الانتخابات وطالبت بإجراء تحقيق فوري في تزوير الانتخابات كما أعلنت المعارضة عن احتجاجات متواصلة للمطالبة بانتخابات جديدة.

وأضافت أن منظمات المراقبة المحلية تحدثت عن تزوير "واسع النطاق" وطالبت بإلغاء النتائج الرسمية. ووفقا لها، فإن مخطط التزوير المزعوم شمل، من بين أمور أخرى، مصادرة بطاقات هوية الناخبين قبل الانتخابات، والعقبات المصطنعة أمام مراقبي الانتخابات المستقلين، فضلا عن حالات متعددة من التصويت الاحتيالي والأصوات المتعددة التي أدلى بها أفراد يعملون مع مراقبي الحلم الجورجي ومسؤولي الانتخابات التابعين للأحزاب.

كما دعا شركاء جورجيا الدوليون، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في انتهاكات الانتخابات وقالوا إن هذه الانتخابات تبعد جورجيا عن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.