تركيا: استئناف حركة الشحن في مضيق الدردنيل بعد سحب السفينة العالقة

استؤنفت حركة الشحن في مضيق الدردنيل، اليوم السبت، بعد توقف قصير بسبب سفينة شحن عالقة، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية والسلطات المعنية بالسلامة البحرية في تركيا.

وتم سحب السفينة المملوكة ليبيريا، والتي تحمل اسم "كابت ناتشر"، إلى مكان آمن، وفقا لما نشرته مديرية السلامة البحرية عبر منصة "إكس".

وكان الممر المائي الواقع في ولاية جنق قلعة التركية، الذي يربط البحر الأسود بالبحر الأبيض المتوسط، قد تم إغلاقه في وقت سابق من يوم السبت بعد تعطل محرك السفينة التي يبلغ طولها 289 مترا.

وكانت سفينة الشحن الكبيرة في طريقها من رومانيا إلى فرنسا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "الأناضول".