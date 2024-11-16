قام البنك الأهلى المصرى بمشاركة ثمانية بنوك بمنح تمويل مشترك بمبلغ 10 مليارات جنيه لصالح شركة مصر للبترول، حيث يتولى الأهلى دور المرتب الرئيسى الأولى وضامن التغطية ومسوق التمويل ووكيل التمويل فى التحالف المصرفى، ويقوم البنك التجارى الدولى مصر (سى أى بى – CIB) بدور المرتب الرئيسى الأولى وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك حساب خدمة الدين، وبنك قطر الوطنى بدور المرتب الرئيسى الأولى وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك المستندات، والبنك العربى الإفريقى الدولى بدور المرتب الرئيسى الأولى وضامن التغطية ومسوق التمويل ووكيل الضمان، وبنك القاهرة بدور مرتب رئيسى وضامن تغطية، وضم التحالف أيضا كلا من البنك الأهلى الكويتى وميد بنك والبنك المصرى الخليجى والبنك الزراعى المصرى بصفتهم ضامنى التغطية، وذلك بغرض تمويل نشاط الشركة وأية التزامات مالية أخرى.

وقد تم التوقيع بحضور شريف رياض الرئيس التنفيذى للائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى، وبهاء الشافعى نائب الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، وعبير عصام بصفتها رئيس ائتمان الشركات بالبنك التجارى الدولى وعـبد الرحـمن طـلعـت بصفته رئيـس قطاع تـمويـل الشركات الكبـرى والاستثمار ببنك قطر الوطنى وأمانى سمير بصفتها رئيس قطاع الشركات والمؤسسات بالبنك العربى الإفريقى الدولى ورانية فاروق بصفتها رئيس قطاع التمويل والقروض المشتركة بالبنك الأهلى الكويتى ومونيا مدكور بصفتها مساعد العضو المنتدب بالبنك المصرى الخليجى وإيمان أبو زيد مدير عام قطاع الائتمان لميد بنك، وصالح الشامى الرئيس التنفيذى للائتمان بالبنك الزراعى المصرى، وقد حضر عن الشركة الأستاذ محمد ماجد بخيت بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول وأميمة أحمد بصفتها مدير عام الشئون المالية لشركة مصر للبترول وذلك بحضور لفيف متميز من قيادات تلك البنوك.

من جانبه أكد محمد ماجد، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن هذا الاتفاق يأتى فى إطار جهود الشركة نحو تعزيز مكانتها التسويقية الرائدة نحو تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلية والخارجية وتوفير التمويل اللازم لمشروعاتها المستقبلية التى تهدف إلى زيادة المخزون الاستراتيجى للمنتجات البترولية وتحقيق مزيد من التوسع والانتشار بما يمكنها من تلبية احتياجات المواطنين فى ربوع الجمهورية، وذلك دون تحميل الميزانية العامة للدولة بأى أعباء مالية إضافية.

وأكد شريف رياض أن البنك الأهلى المصرى يولى اهتمامًا خاصًا لدعم وتنمية قطاع البترول، باعتباره من أهم ركائز الاقتصاد الوطنى ويعد أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادى، مشيرا إلى أن هذا التمويل يستهدف تمكين قطاع البترول من مواجهة التحديات الحالية وتعزيز قدراته التنافسية فى الأسواق المحلية والعالمية، كونه يساهم بشكل كبير فى تأمين موارد الطاقة، وتوفير فرص العمل، ودعم الابتكار والتكنولوجيا، خاصة أن القرض المشترك كجزء من التزامنا بدعم التنمية المستدامة، وتوفير التمويل اللازم لتحسين الأداء التشغيلى للقطاع مشيدا بدور فريق العمل فى البنوك على إجراء الدراسات اللازمة لهذا التمويل بكفاءة عالية، وكذلك بالتعاون المثمر من جانب البنك الأهلى المصرى وجميع البنوك الأخرى الذى ساهم فى إتمام التمويل بنجاح.

وقد تم منح قرض معبرى من البنك الأهلى المصرى بمشاركة بنك قطر الوطنى بمبلغ 10 مليارات جنيه وسيتم سداده من خلال هذا التمويل المشترك الذى تبلغ مدته خمسة أعوام حيث تبلغ حصص البنوك المشاركة فى التمويل كالتالى: 750 مليون جنيه للبنك الأهلى المصرى و2 مليار جنيه لكل من البنك التجارى الدولى مصر (سى أى بى – CIB) والبنك العربى الإفريقى الدولى و3 مليارات جنيه لبنك قطر الوطنى، 750 مليون جنيه بنك القاهرة، 500 مليون جنيه للأهلى الكويتى و400 مليون جنيه لميد بنك، و300 مليون جنيه لكل من البنك المصرى الخليجى والبنك الزراعى المصرى.