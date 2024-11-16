واشنطن بوست: فريق ترامب يجري تقييما بشأن المرشح لوزارة الدفاع بعد مزاعم اعتداء جنسي

قالت صحيفة «واشنطن بوست» إن كبار المسئولين في فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يجرون تقييمًا بشأن المرشح لوزارة الدفاع بيت هيجسيث، بعد اكتشاف أن الشرطة حققت في مزاعم اعتدائه جنسيًا على امرأة عام 2017.

وذكرت «واشنطن بوست» أن فريق ترامب فوجئ من الشكوى المرفوعة ضد المرشح لوزارة الدفاع ويتحقق منها، قائلة إن الفريق لم يتحقق بـ«شكل كافٍ من تاريخ المرشح».

ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن شخص مطلع على الشكوى – رفض الكشف عن هويته – قوله إن «هيجسيث»، اعتدى على تلك المرأة في فندق في مونتيري بولاية كاليفورنيا، بعد مؤتمر جمهوري.

وأكدت شرطة مونتيري أنها حققت مع هيجسيث بشأن ادعاء «الاعتداء الجنسي» عام 2017، مشيرة إلى أن «الحادث لم يسفر عن توجيه تهم جنائية».

وقال تيم بارلاتور، محامي هيجسيث، يوم الجمعة، إن ادعاء الاعتداء «تم التحقيق فيه بشكل كامل وتبين أنه غير صحيح».

وبيت هيجسيث من مواليد 6 يونيو 1980، هو مقدم برامج تلفزيونية أمريكي في شبكة «فوكس نيوز»، خدم بيت كضابط مشاة في الحرس الوطني للجيش، وخدم في أفغانستان والعراق وخليج جوانتانامو، ويحمل نجمتين برونزيتين وشارة مشاة قتالية لوقته في العراق وأفغانستان، كما شغل هيجسيث أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لإحدى المنظمات التي تدافع عن المحاربين القدامى.

حصل هيجسيث، على درجة البكالوريوس في السياسة من جامعة برينستون ودرجة الماجستير في السياسة العامة من كلية جون إف كينيدي للحكومة بجامعة هارفارد، وكان مرشحًا لقيادة وزارة شئون المحاربين القدامى الأمريكية في إدارة ترامب، ولكن في يناير 2017، تم اختيار ديفيد شولكين بدلًا من ذلك.