الوكالة اللبنانية: غارة إسرائيلية عنيفة قرب المجلس الشيعي الأعلى في حارة حريك



أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة «عنيفة جدا»، على حارة حريك طريق المطار، قرب المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي وقت سابق، وجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تحذيرًا عاجلاً عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، دعا فيه جميع السكان في مناطق الضاحية الجنوبية، بما في ذلك حارة حريك والغبيري، إلى إخلاء المباني المستهدفة.

وزعم أن المناطق المستهدفة تحتوي على منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، قائلًا إن الجيش «سيواصل استهداف هذه المنشآت التي تم تصنيفها كأهداف عسكرية مشروعة في إطار العمليات المستمرة».

ودعا إلى إخلاء المباني المستهدفة والمجاورة لها فورًا والابتعاد عن المنطقة لمسافة لا تقل عن 500 متر، مُدعيًا أن «التحذيرات التي تُرسل للسكان هي جزء من الإجراءات الوقائية التي يتخذها الجيش؛ لتقليل الخسائر البشرية والمادية في صفوف المدنيين»